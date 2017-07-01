Первая в истории женщина — глава Гонконга официально вступила в должность. Кэрри Лам в субботу приняла присягу.

Текст присяги 59-летняя Кэрри Лам зачитала в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Он прибыл в Гонконг для участия в торжествах по случаю 20-летней годовщины возвращения Гонконга под суверенитет Китая.

Присягу также приняли члены нового правительства и парламента. Кэрри Лам выбрала 26 марта коллегия выборщиков из более чем 1,1 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».