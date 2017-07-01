Запрет на работу в сфере свиданий за деньги вступил в Токио для школьниц моложе 18 лет.

Соответствующее постановление было принято в государственным законодательным собранием японской столицы.

Отныне компании, предлагающие мужчинам отправиться на свидание со школьницами, не смогут принимать на работу девушек моложе 18 лет, передает ТАСС.

Нарушителям запрета может грозить лишение свободы до одного года или штраф в размере до 1 млн иен (около $9 тыс). В Токио действуют более 100 фирм, предоставляющих подобные услуги.

Бизнес по организации таких свиданий является острой социальной проблемой в Японии, поскольку клиентам за дополнительную плату нередко оказываются сексуальные услуги, что является нарушением действующего уголовного кодекса.