Британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе.

Как сообщает газета Times, 41-летний Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. В октябре 2015 года он дал интервью BBC, в котором заявил, что гордится тем, что сделал. Британец хотел получить российское гражданство и жить в Донбассе.

После интервью Бенджамина Стимсона задержали власти Великобритании. Его обвинили в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины».

Вскоре обвинение о его намерениях совершить теракт было снято. Сообщается, что суд вынесет решение 14 июля.