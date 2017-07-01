Более 260 тыс. человек были эвакуированы в результате наводнений, вызванных ливнями в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Из-за наводнений поднялся уровень воды в реках Сянцзян и Цзыцзян. В результате ЧП затоплены магистрали и повреждены линии электропередачи. В ликвидации последствий стихии участвуют спасатели и военнослужащие. В провинции также усилен контроль за состоянием дамб.

По прогнозам синоптиков, в провинции Хунань до 5 июля ожидаются сильные осадки.