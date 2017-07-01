Межпланетный космический аппарат Juno («Юнона») 10 июля впервые пролетит прямо над Большим красным пятном Юпитера — гигантским атмосферным вихрем, который существует более 350 лет.

Об этом сообщается на сайте NASA.

«Juno и его приборы, с помощью которых можно заглянуть под облака, сможет «нырнуть» ближе, чтобы выяснить, насколько глубоко уходят корни этого вихря», — заявил ведущий исследователь Юго-Западного научно-исследовательского института (Southwest Research Institute) Скотт Болтон.

По его словам, это поможет выяснить, как устроен вихрь и «что делает его таким особенным».

10 июля Juno будет находиться примерно в 3,5 тыс. км над облаками Юпитера. Спустя 11,5 минуты аппарат окажется прямо над верхушками облаков вихря. Зонд пролетит над Большим красным пятном примерно 9 тыс. км, в это время будут включены восемь его приборов, в том числе камера.