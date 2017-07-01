Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала в Сиднее двух подростков, связанных с террористами. Задержания прошли в рамках проведенной в пятницу антитеррористической операции.

Заместитель комиссара полиции штата Дэйв Хадсон сообщил, что подростки в ближайшие часы предстанут перед судом. Им предъявят обвинения в торговле огнестрельным оружием и наркотиками.

При задержании у арестованных подростков было изъято семь единиц огнестрельного оружия и партия наркотических средств, передает ТАСС.