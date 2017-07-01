Слесарь АО «ВПК «НПО Машиностроения» Вячеслав Тыц, получивший ожоги при падении блоков ракеты-носителя «Союз-2.1а» 14 июня, скончался в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационный портал tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что в результате жары и сильного ветра в месте падения боковых блоков «Союза» в 50 километрах от города Жезказган погиб его напарник ­— водитель Юрий Хатюшин. Мужчины выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей. На месте их падения произошел сильнейший пожар, площадь возгорания составила 193 квадратных километра, ликвидировать его удалось только через 12 часов.