Ливень, прошедший 30 июня в Москве, побил два рекорда нормы для июня, который стал вторым самым влажным месяцем за всю историю наблюдений.

В сообщении на сайте Гидрометцентра говорится, что дождь 30 июня принес 65 мм осадков. Таким образом, июнь 2017 года стал вторым самым влажным за историю наблюдений на метеостанции ВДНХ.

Отмечается, что к 18:00 в Москве выпало 53 мм осадков — более двух третей месячной нормы, в последующие три часа выпало еще 12 мм. Всего за день выпало 84% от месячной нормы.

Последний рекорд был зафиксирован в Москве в 1923 году. На предстоящие выходные синоптики также дают неблагоприятный прогноз.

В пятницу на столичный регион обрушился мощный циклон с порывами ветра до 24 м/с. По последним данным, количество жертв разгула стихии увеличилось до трех человек. Тело еще одного мужчины нашли около Москвы-реки в селе Марчуги. По словам очевидцев, он ловил рыбу. Более десяти человек были госпитализированы с различными травмами.