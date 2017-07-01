Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком Scania в Татарстане.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло на трассе Казань–Ульяновск возле Верхне-Услонского района. Погибли водитель и три пассажира автомбиля ВАЗ-2110. Водитель грузовика получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся c фурой.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины аварии.