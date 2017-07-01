Жертвами ДТП с грузовиком в Татарстане стали четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком Scania в Татарстане.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
ДТП произошло на трассе Казань–Ульяновск возле Верхне-Услонского района. Погибли водитель и три пассажира автомбиля ВАЗ-2110. Водитель грузовика получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации.
По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся c фурой.
На место аварии выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины аварии.