Стрельба в одной из больниц района Бронкс в Нью-Йорке не имеет отношения к терроризму. Сообщение об этом появилось в Twitter нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований (ФБР) США.

NYPD is handling Bronx shooting. At this time there is no nexus to terrorism; we are monitoring situation. @NYPDnews — FBI New York (@NewYorkFBI) June 30, 2017

«Известия» писали, что в результате стрельбы погибла женщина-врач. Ранения получили шесть человек. Стрелок покончил с собой. Его имя полиция не раскрывает, однако сообщили, что он ранее работал в этой больнице. По данным Ассошиэйтед Пресс, нападавшим был Генри Белло, который ранее работал здесь семейным терапевтом.

Ему удалось пронести в больницу винтовку под медицинским халатом. В момент происшествия он уже не работал в учреждении. Сообщается, что в 2015 году он уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах.