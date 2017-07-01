Издание New York Post выпустило статью из трех слов, посвященную президенту США Дональду Трампу. Таким образом журналисты прокомментировали последние посты американского лидера в Twitter.

«Остановись. Просто остановись», — написано в публикации.

Данное послание связано с недавней перебранкой американского лидера с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC. Мик Бжезински и Джо Скарборо раскритиковали Трампа, после чего американский президент ответил им в Twitter. Мик Бжезински он назвал «сумасшедшей с низким IQ», а ее напарника — психопатом.