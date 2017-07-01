Газета New York Post посвятила Трампу статью из трех слов
Издание New York Post выпустило статью из трех слов, посвященную президенту США Дональду Трампу. Таким образом журналисты прокомментировали последние посты американского лидера в Twitter.
«Остановись. Просто остановись», — написано в публикации.
Данное послание связано с недавней перебранкой американского лидера с телеведущими утренней передачи Morning Joe канала MSNBC. Мик Бжезински и Джо Скарборо раскритиковали Трампа, после чего американский президент ответил им в Twitter. Мик Бжезински он назвал «сумасшедшей с низким IQ», а ее напарника — психопатом.