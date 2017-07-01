Акции протеста против ряда реформ, предложенных президентом Бразилии Мишелом Темером, переросли в пятницу в беспорядки в центре Рио-де-Жанейро.

Как сообщает телеканал Globo, в столкновениях манифестантов и полиции пострадал как минимум один человек. Демонстранты перекрыли одну из центральных улиц мегаполиса, соорудив баррикады из горящих покрышек и мусора. Правоохранительные органы применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, 27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства. В нем предлагается отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв, а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая является обязательной, частями, а не единовременно.

Акции протеста проходят в разгар коррупционного скандала, связанного с президентом страны. Нижняя палата парламента Бразилии в четверг начала процедуру рассмотрения обвинений, выдвинутых Генпрокуратурой против Мишела Темера. Его подозревают в получении «незаконных благ» в размере $152 тыс. от президента компании J F Investimentos S. A. Жоэсли Мендонсай Батиста.