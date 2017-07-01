Капитан сборной Аргентины по футболу и форвард клуба «Барселона» Лионель Месси 30 июня женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, по случаю торжества в городе были приняты дополнительные меры безопасности, в которых задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, отель, в котором проходит церемония, находится под охраной частной компании.

На свадьбу были приглашены 260 гостей. В частности, прибыли игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также футболисты Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин. На празднике также присутствуют двое сыновей влюбленных и их друзья детства.