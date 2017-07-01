Департамент специальных расследований генпрокуратуры Украины объявил о новых подозрениях в адрес экс-президента страны Виктора Януковича и ряда бывших высокопоставленных чиновников. Об этом в социальной сети Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Газета.ру».

Луценко уточнил, что Януковича, экс-главу СБУ Александра Якименко, начальника МВД Виталия Захарченко и других соратников подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций. Также их подозревают в предумышленном убийстве двух и более лиц, причинении тяжких телесных повреждений и организации террористического акта.