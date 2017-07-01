Отец Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джо Джексон, попал в пятницу в больницу после того, как попал в ДТП в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в момент аварии 88-летний Джексон сидел на пассажирском сиденье автомобиля. Сообщается, что после столкновения он жаловался на боли в грудной клетке. Через некоторое время отец Майкла Джексона сообщил, что он в порядке и не пострадал.

Его ассистент, находившийся за рулем, сломал палец. В ДТП виновен водитель врезавшегося автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. После аварии его оштрафовали.