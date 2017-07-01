Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что обещание Пхеньяна прекратить ядерные провокации или освобождение задержанных в КНДР граждан США может стать основанием для начала диалога с КНДР.

«Мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев», — сказал он журналистам.

Он также подчеркнул, что сейчас нет конкретных условий для начала диалога. Но известно, что главной целью является ликвидация ядерной программы КНДР.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в том случае, «если это будет уместно».