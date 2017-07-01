Двухмоторный самолет упал на шоссе недалеко от Лос-Анджелеса
Двухмоторный самолет Cessna 310 упал на шоссе недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает ABC News в Twitter.
В результате аварии пострадали два человека, которые находились на борту. Мужчина и женщина получили серьезные травмы и ожоги. Сейчас они находятся в больнице.
При падении самолет загорелся. Из-под горящих обломков воздушного судна пострадавших вытащили очевидцы. По данным издания, пилот вскоре после взлета сообщил диспетчеру об отказе правого двигателя и запросил разрешение на посадку.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.