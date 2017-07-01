Двухмоторный самолет Cessna 310 упал на шоссе недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает ABC News в Twitter.

NTSB investigating small plane that crashed onto California freeway, injuring 2 people on board. https://t.co/ejp4uk406f pic.twitter.com/ZtrYCOlMFR — ABC News (@ABC) June 30, 2017

В результате аварии пострадали два человека, которые находились на борту. Мужчина и женщина получили серьезные травмы и ожоги. Сейчас они находятся в больнице.

При падении самолет загорелся. Из-под горящих обломков воздушного судна пострадавших вытащили очевидцы. По данным издания, пилот вскоре после взлета сообщил диспетчеру об отказе правого двигателя и запросил разрешение на посадку.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.