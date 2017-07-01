Бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Майкл Капуто выступит в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, Капуто планирует встретиться с конгрессменами 14 июля. Кроме того, он уже направил членам спецкомитета часть запрошенных ими документов, касающихся его деятельности.

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа. По данным телеканала, он одно время жил в России, где работал на представительство американского Агентства по международному развитию (USAID). По сведениям CNN, Капуто также работал консультантом в холдинге «Газпром-Медиа».