В пятницу, 30 июня, американский военный самолет P-8 Poseidon с бортовым номером 168852 совершил очередной разведывательный полет вблизи военно-морской базы России в сирийском порту Тартус.

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время кружил вблизи российской базы в Тартусе.

Ранее в Сирии был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841. За последнюю неделю у сирийского побережья было проведено более десяти таких полетов.