Группа вооруженных людей в пятницу напала на больницу и представительство оппозиционной коалиции «Блок демократического единства» в городе Баркисимето на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщает издание El Nacional.

По данным издания, нападавшие являются членами проправительственных военизированных группировок, известных как «колективос». Сообщается, что местные полицейские не препятствуют их действиям. Члены группировки передвигаются по городу на бронированных автомобилях.

Официальной информации о том, причастны ли «колективос» к атаке, а также к гибели двух людей, пока нет.

Напомним, с апреля в Венесуэле идут антиправительственные акции протеста. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозиционным блоком. Манифестанты также требуют проведения в стране досрочных президентских выборов.

За время столкновений погибло не менее 75 человек, пострадало более 1,4 тыс. жителей Венесуэлы.