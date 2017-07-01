Совместные учения Южной Кореи и США не связаны с урегулированием ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в пятницу в Вашингтоне.

«Совместные военные учения между (Южной) Кореей и США имеют оборонный характер, ведутся уже долгое время и законны. Я считаю, что мы не можем обменивать незаконную деятельность на что-то законное, и мы более того, мы не можем поощрять плохое поведение», — приводит его слова «РИА Новости».

Лидер также отметил, что учения не будут прекращены в качестве условия к тому, чтобы КНДР прекратила ядерные испытания.