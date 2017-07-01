Порядка 60 обращений по подтоплениям поступило в «Мосводосток» 30 июня во время обрушившегося на столицу ливня.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В центральную диспетчерскую службу предприятия поступило порядка 60 заявок о скоплении воды, 20 заявок устранены, по остальным бригады оперативно выехали по адресам», — говорится в сообщении.

При этом в «Мосводостоке» отметили, что по восьми заявкам аварийные службы не обнаружили скопления воды.