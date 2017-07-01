Президент США Дональд Трамп пожурил журналистов из Южной Кореи, которые едва не уронили на него лампу во время протокольной съемки встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Овальном кабинете Белого дома.

Курьезный инцидент попал на видео, которое распространила телекомпания ABC.

Журналисты отметили, что охрана президента неоднократно просила южнокорейских репортеров «прекратить бегать». В итоге во время подготовки к съемке один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала. Вскоре на американского президента чуть не уронили осветительный прибор.

«Полегче, ребята, полегче! Давайте еще стол опрокиньте», ­— сказал им американский лидер.

В пятницу, 30 июня, у Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся ряд встреч, после чего они выступили с совместным заявлением.