Трамп пожурил неуклюжих журналистов, которые чуть не уронили на него лампу
Президент США Дональд Трамп пожурил журналистов из Южной Кореи, которые едва не уронили на него лампу во время протокольной съемки встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Овальном кабинете Белого дома.
Курьезный инцидент попал на видео, которое распространила телекомпания ABC.
Журналисты отметили, что охрана президента неоднократно просила южнокорейских репортеров «прекратить бегать». В итоге во время подготовки к съемке один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала. Вскоре на американского президента чуть не уронили осветительный прибор.
«Полегче, ребята, полегче! Давайте еще стол опрокиньте», — сказал им американский лидер.
В пятницу, 30 июня, у Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся ряд встреч, после чего они выступили с совместным заявлением.