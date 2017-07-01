По данным на 1:00 субботы, 1 июля, в столичных аэропортах задержали более 300 авиарейсов, еще 35 отменены. Больше всего рейсов задержано в Шереметьево, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

К 1:00 в Домодедово задержали 53 вылета, еще четыре ожидают позднего прибытия. В Шереметьево задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задержали во Внуково.

Ранее в столичном регионе прошел сильнейший ливень с усилением ветра до 19-24 м/с. Неблагоприятный прогноз сохраняется и на выходных.