Эстония впервые в своей истории возглавила Совет Евросоюза. Полномочия председателя организации перешли к ней с 1 июля на полгода.

Одним из главных акцентов председательства Эстонии станут вопросы доступности информации и электронных технологий, передает ТАСС.

В частности, глава кабмина страны Юри Ратас выступил за формирование единого цифрового рынка труда Евросоюза.

За время председательства в Совете ЕС в Эстонии пройдет около 20 встреч, визитов и конференций на высоком уровне и около 260 других связанных мероприятий.