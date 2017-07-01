С 1 июля 2017 года тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках столичного региона повысились. Проезд в границах Москвы подорожал на 2 рубля и составил 34 рубля, а поездка за пределы столицы обойдется пассажирам в 22 рубля за каждую зону (ранее стоимость составляла 20,5 рублей).

Тарифы повышаются в пределах инфляции, уточнили в пресс-службе департамента экономической политики столицы.

В Центральной пригородной пассажирской компании напомнили, что в последний раз индексация тарифов производилась полтора года назад — 1 января 2016 года.