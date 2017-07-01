В регионах Центрального федерального округа продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ранее сообщалось, что порядка 230 населенных пунктов остаются без электроснабжения во Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областях.

На данный момент в Тульской области восстановлено 80% энергоснабжения, нарушенного непогодой. Во Владимирской области количество отключений электричества также пошло на спад, без электричества остаются около 30 населенных пунктов в четырех районах области, передает ТАСС.