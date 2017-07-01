Американец застрелил дочь во время занятий с оружием
Жителю американского штата Индиана было предъявлено обвинение в убийстве своей девятилетней дочери во время занятия по безопасному обращению с оружием.
Как сообщает РЕН ТВ, 33-летний мужчина объяснял своим сыновьям, что играть с оружием опасно, когда девочка вошла в комнату. Отец не проверил, заряжено ли оружие, и выстрелил в нее.
При этом, как рассказал один из сыновей мужчины, отец зарядил пистолет перед тем, как дочь вошла в комнату, однако забыл об этом.
«Я думал, что он пустой», — признался мужчина полицейскому, прибывшему по вызову.
Отмечается, что до прибытия стражей порядка мужчина пытался самостоятельно спасти жизнь своей дочери.