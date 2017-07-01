Не менее 24 человек были убиты и еще 10 ранены в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики после столкновений преступных группировок за последние два дня. Об этом сообщает портал Politico.tv.

Всего с начала месяца в Сьюдад-Хуаресе уже убит 71 человек. Причиной стало столкновение двух преступных группировок, которые ведут борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.

Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира.