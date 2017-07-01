Администрация президента США раскрыла зарплаты 377 сотрудников Белого дома. Больше всего зарабатывают официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, главный политстратег Стив Бэннон и старший советник Келлиэнн Конуэй — они получают $179,7 тыс. в год.

Также $179,7 тыс. ежегодно получают глава президентской администрации Ринс Прибус, старший политический советник Стефен Миллер и советник по правовым вопросам Дон Макган.

Самая маленькая зарплата оказалась у главы Национального экономического совета, мультимиллионера и бывшего топ-менеджера инвестиционной компании Goldman Sachs Гэри Кона. Он зарабатывает лишь $30 тыс. в год.

В документе также подтверждается, что дочь главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, выполняющие функции советников президента США, не получают зарплату.