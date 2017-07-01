Государственное регулирование цен на продукты питания с отменяется на Украине с 1 июля.

Таким образом власти хотят снизить давление на бизнес и устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы.

Решение об отмене регулирования цен на продукты было принято правительством Украины 7 июня. Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе страны необходимость изменения цен. Речь идет, в частности, о ценах на муку, хлеб, макароны, крупы, сахар, свинину, говядину, мясо птицы, сметану, творог, молоко и другие продукты, передает «РИА Новости».

Решение кабмина было принято по итогам эксперимента с отменой госрегулирования цен, который проводился в стране с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года.