Власти Грузии внесли изменения в технический регламент о молоке и молочных продуктах. С 1 июля «сыром» в стране можно будет называть только продукты из натурального, а не сухого молока.

За нарушение новых требований производители будут оштрафованы на сумму приблизительно до $500. По данным минсельхоза страны, данные изменения были введены из-за участившихся случаев использования сухого молока при производстве сыров.

Нововведения также коснулись сливочного масла. Теперь им будет считаться только продукт, содержащий не менее 39% и не более 79% молочных жиров.