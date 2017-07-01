Продажа пива и другого алкоголя в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра запрещается в России с 1 июля.

Год назад Госдума приняла закон, ограничивающий производство и реализацию алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра.

Штрафы за нарушения этого закона составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

В свою очередь, производители пива заявляют, что пиво в большой ПЭТ-таре не продается в магазинах РФ уже несколько месяцев.