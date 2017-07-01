Журналисты из Южной Кореи во время протокольной съемки встречи президентов США и Южной Кореи чуть не уронили лампу на Дональда Трампа. Они пытались занять наиболее выгодную позицию для того, чтобы сделать фотографии.

«Эй, ребята, полегче, полегче. Вы, ребята, становитесь все хуже», — сказал Трамп про журналистов.

Инцидент произошел в пятницу утром по времени Вашингтона. Служба безопасности Белого дома смогла вовремя поймать лампу, которая стояла на столе слева от Трампа, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в пятницу состоялись переговоры Дональда Трампа с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Главы двух стран подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа в Южную Корею на $25 млрд.

Южнокорейский лидер сообщил, что поставки газа начнутся в этом месяце. Договор рассчитан на 20 лет.