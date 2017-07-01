С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос с 7,5 тыс. рублей до 7,8 тыс. рублей в месяц. Это повышение предусмотрено федеральным законом, предусматривающим доведение МРОТ до размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что в 2016–2017 годах минимальный размер оплаты труда повысится на 25,7%. Предыдущее повышение минимального размера оплаты труда было произведено ровно год назад.

Эксперты считают, что повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также поможет бороться с зарплатами в конвертах.