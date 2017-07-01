Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отклонил в пятницу иск родственников двух граждан Йемена, которые погибли в результате американской бомбардировки в 2012 году.

Семьи погибших требовали признать вину в гибели их родственников правительства США и бывшего президента Барака Обамы. По данным агентства Рейтер, трое судей анонимно проголосовали за поддержку вердикта суда низшей инстанции, который не нашел достаточного количества доказательств.

Напомним, имам Салем бен Али Джабер и его племянник Валид погибли в 2012 году во время удара американского беспилотника на востоке Йемена. Целью атаки были три боевика. В результате бомбардировки были убиты все пять человек.