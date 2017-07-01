Почти 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за несколько часов в пятницу.

Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме.

Всего в Москве дежурят 375 бригад «Мосводостока», в распоряжении которых более 290 единиц спецтехники. Сейчас под контролем специалистов находится 198 мест возможного скопления воды.

По данным метеостанции ВДНХ, к 18:00 в городе выпало 53 мм осадков или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 мм.