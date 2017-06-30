В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны 235 рейсов и еще шесть отменены. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

В Росавиации объяснили, что вылеты воздушных судов с задержкой из Москвы, их уходы на запасные аэродромы происходят из соображений безопасности.

По состоянию на 23.25 мск в Домодедово 100 рейсов задержаны, пять отменены, в «Шереметьево» 134 задержанных рейсов.

Напомним, в пятницу на Московский регион обрушился мощный циклон, порывы ветра достигали до 24 м/с. Из-за разгула стихии два человека погибли и девять пострадали.

«Известия» ранее сообщали, что один человек скончался в Дмитровском районе Московской области от удара молнии, другой погиб из-за рухнувшей на него бетонной конструкции.

За шесть часов сильных ливней в Москве выпало более двух третей месячной нормы осадков, что является рекордным показателем.