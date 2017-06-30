Количество жертв урагана, обрушившегося 30 июня на столичный регион, увеличилось до трех человек. Еще одного погибшего обнаружили вечером в пятницу в Воскресенском районе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что тело мужчины, которого убило во время грозы, нашли около Москвы-реки в селе Марчуги. По сообщениям очевидцев, мужчина в этих местах ловил рыбу.

Ранее стало известно о том, что в результате урагана погибли три человека, более десяти госпитализированы. Один человек погиб в Дмитровском районе Московской области от удара молнии, тело еще одной жертвы нашли под рухнувшей бетонной конструкцией.