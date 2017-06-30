Американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о повторном создании Национального совета по космосу, который ранее существовал при президенте Джордже Буше –старшем.

«Спустя 25 лет мы вновь будем лидировать, как и прежде. Сегодня мы делаем важнейший шаг для защиты будущего Америки в космическом пространстве», — сказал Трамп после подписания указа.

При этом никаких подробностей по поводу подписанного документа Трамп не сообщил. При Джордже Буше совет координировал военные и гражданские программы, а также коммерческую деятельность в космосе.