Стрелка из нью-йоркской больницы ликвидировали
Полицейские застрелили мужчину, открывшего огонь в одной из больниц Нью-Йорка.
Об этом сообщает New York Times.
Инцидент произошел в Ливанском госпитале в Бронксе.
По сообщению издания, как минимум три медика пострадали в результате стрельбы. Об их состоянии не сообщается.
По предварительным данным, стрелок был бывшим сотрудником больницы. Отмечается, что он был одет в белый медицинский халат.
На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что люди забаррикадировались в помещениях госпиталя.