Полицейские застрелили мужчину, открывшего огонь в одной из больниц Нью-Йорка.

Об этом сообщает New York Times.

Инцидент произошел в Ливанском госпитале в Бронксе.

По сообщению издания, как минимум три медика пострадали в результате стрельбы. Об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным, стрелок был бывшим сотрудником больницы. Отмечается, что он был одет в белый медицинский халат.

Nice start of the weekend. Публикация от @herrydrk Июн 30 2017 в 12:35 PDT

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что люди забаррикадировались в помещениях госпиталя.