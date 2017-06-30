Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) переизбрали совет директоров компании. В него вошел индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек. Новым его членом, помимо Анатолия Сердюкова, стал председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов.

Из нового состава совета директоров ОАК выбыли глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Остальные девять сохранили места.

В ОАК входят крупнейшие авиастроительные предприятия России. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга. Она была создана в 2006 году.