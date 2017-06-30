Президент Молдавии Игорь Додон не может решиться признать Приднестровскую Молдавскую Республику, считает глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Об этом он заявил на приднестровском телеканале в пятницу, 30 июня.

«Мы состоявшееся государство, и у нас есть все основания для признания. Думаю, президент Молдовы понимает, что Приднестровье нужно признавать, и не может этого сделать, не может на это решиться», — цитирует его «РИА Новости».

Красносельский добавил, что он понимает его как политика.

При этом глава ПМР полагает, что, несмотря на пророссийские настроения Додона, Москва не собирается «сдавать» ему республику, где на данный момент проживают 220 тыс. граждан России.

Напомним, что ПМР отделилась от Молдавии в 1990-е годы, опасаясь, что та войдет в состав Румынии.