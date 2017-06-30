По меньшей мере два человека были убиты в результате перестрелки в одной из больниц Нью-Йорка.

Как сообщает сайт телеканала NBC New York, стрельба произошла в Ливанском госпитале в Бронксе.

По данным источника телеканала в полиции, стрелок одет в белый медицинский халат. По предварительным данным, он вооружен ружьем или винтовкой.

По словам собеседника телеканала из числа сотрудников больницы, стрелок заблокирован полицией на одном из этажей здания.