Замглавы администрации Воскресенского района Московской области арестован судом за взятку следователю в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

Вместе с замглавы администрации арестован заместитель гендиректора одной из коммерческих организаций города Воскресенск, добавили в ведомстве.

«В ходе допроса подозреваемые полностью признали свою вину», — сообщили в следственном управлении.

По данным следствия, вечером 29 июня замруководителя администрации Воскресенского района в служебном кабинете следственного отдела по Воскресенску дал взятку следователю в сумме 300 тыс. рублей за прекращение уголовного дела в отношении его сообщника, который подозревается в уходе от налогов.

Чиновник был задержан с поличным после передачи денег. Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу группой лиц в крупном размере.

Замруководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области и замгендиректора коммерческой организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.