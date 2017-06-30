В Минэкономразвития РФ предлагают ввести вывозную таможенную пошлину на макулатуру. Соответствующий проект уже подготовлен ведомством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сообщается, что таможенная пошлина может быть введена на уровне 43%, но не менее 57 евро за 1 тонну.

"Утвердить ставки вывозных таможенных пошлин в отношении регенерируемых бумаги и картона, классифицируемых кодами... в размере, равном 43%, но не менее 57 евро за тонну сроком на полтора года", - написано в документе.

В связи с волатильностью курсов валют, с 2014 года уровень экспорта макулатуры увеличился. Основным импортером является Украина, при том что на российском рынке готовой продукции основными конкурентами являются именно украинские и европейские предприятия. Это приводит к существенному повышению цен на внутреннем рынке на всей территории РФ. Таким образом, считают в Минэкономразвития, для балансировки российского рынка и создания равных условия для всех участников рынка необходимо введение вывозной таможенной пошлины.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на территории России ежегодно образуется около 15 миллионов тонн макулатуры. Из этого количества 20% выбывает безвозвратно, уровень сбора макулатуры не превышает 30%. Отмечается, что в Европе данный показатель значительно выше – около 70%. При этом министерство приводит данные, по которым за последние 10 лет в переработку макулатуры было инвестировано свыше 300 миллиардов рублей. На сегодняшний день сбор макулатуры достиг 3,25 миллиона тонн в год при возможности перерабатывать более 4 миллионов.