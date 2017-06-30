Первая женщина, возглавившая Европарламент, Симона Вейль скончалась в возрасте 89 лет. Похороны пройдут в среду в Доме инвалидов в Париже, траурную церемонию планирует посетить президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает AFP.

Через две недели Симоне Вейль должно было исполниться 90 лет.

С 1974 по 1979 годы она занимала пост министра здравоохранения Франции, после чего была избрана в Европарламент и стала его председателем.