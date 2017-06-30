Шесть человек пострадали в аварии с участием автобуса, цементовоза и легкового автомобиля в Московской области.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на пресс-службу главного управления полиции по региону.

«На 5-м км автодороги А-108 Симферопольско-Брестского направления столкнулись рейсовый автобус, цементовоз и автомобиль BMW. По предварительным данным, шесть человек получили ранения», — цитирует сообщение «Газета.ру».

В ведомстве добавили, что из-за ДТП на трассе затруднено движение. Полиция ведет расследование дорожного происшествия.