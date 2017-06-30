Водитель Mercedes, насмерть сбившая байкера, задержана
Девушка, насмерть сбившая байкера на Кутузовском проспекте, задержана. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ходе следствия установлено, что до момента ДТП указанным автомобилем управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сиденье, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию», — приводит официальный сайт ведомства слова Волк.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее сообщалось, что ДТП было спровоцировано пассажиром Mercedes, который отвлек водителя и вмешался в управление. Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова до 26 августа. По версии следствия, Смелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выкручивать руль, когда за ним находилась 20-летняя девушка. После аварии он попытался самостоятельно управлять транспортным средством, однако врезался в автобусную остановку.