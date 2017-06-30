Девушка, насмерть сбившая байкера на Кутузовском проспекте, задержана. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе следствия установлено, что до момента ДТП указанным автомобилем управляла 20-летняя жительница Московской области. Владелец автомобиля, находившийся на переднем пассажирском сиденье, отвлек девушку и вмешался в управление, что привело к дорожно-транспортному происшествию», — приводит официальный сайт ведомства слова Волк.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее сообщалось, что ДТП было спровоцировано пассажиром Mercedes, который отвлек водителя и вмешался в управление. Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова до 26 августа. По версии следствия, Смелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выкручивать руль, когда за ним находилась 20-летняя девушка. После аварии он попытался самостоятельно управлять транспортным средством, однако врезался в автобусную остановку.