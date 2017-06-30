Социальная сеть Facebook рассказала о новых алгоритмах борьбы со спамерами.

Как сообщили в компании, к проверке информации будут привлечены пользователи, новостные агентства, портал и телеканалы.

«Данная мера коснется людей, которые ежедневно публикуют большое количество информации низкого качества», — заявил вице-президент Facebook Адам Моссери.

При этом он отметил, что мониторинг и проверка коснутся некоторых текстовых публикаций и ссылок. На размещении фотографий, видео, статусов и прочего контента новые меры не отразятся.

Facebook ранее неоднократно подвергалась критике из-за ложных новостей после президентских выборов в США.

В течение нескольких недель до и после выборов в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось большое количество ложных сведений, посвященных выборам в США.